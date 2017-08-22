Голуби облюбовали балкон на Новостройке в Брянске
Балкон дома в Володарском районе Брянска показался голубям самым подходящим местом для отдыха.
Необычных постояльцев балкона на втором этаже одного из домов по улице Есенина 24 августа сфотографировали очевидцы. Более 20 голубей, нахохлившись, расположились на подоконнике и отливе, еще две птицы облюбовали крепление антенны и фонарь.
«Вероятно, сильный ветер и похолодание их собрали вместе», – предположила автор фото Наталья. Возможно, голубей прикормили сами жильцы дома.
Новости регионов
24 Августа, 2017
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