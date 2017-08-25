Виткевич «кошмарил» автоинспекторов из-за перекрытия движения в Брянске

Брянский блогер Николай Виткевич излил свой гнев по поводу перекрытия движения в Советском районе Брянска на сотрудников ГИБДД.

25 августа во Дворце Гагарина прошли очередные мероприятия фестиваля творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Москва» «Созвездие», из-за чего на прилегающую территорию весь день пускали только по спецпропускам.

«В Брянске без объяснения причины и какой-либо необходимости, из-за газпромовской тусовки, окружили полицией целый район и парализовали деятельность десятков предприятий в рабочий день, сегодня, 25 августа, в пятницу. Причиной вопиющего произвола послужили недоумки-чиновники из городской администрации, взявшие в привычку перекрывать улицы по любому поводу, а также тупое рвение госавтоинспекторов», – заявил Николай Виткевич.

По его словам, «при этом недоумки, готовившие и со рвением выполняющие данное ничем не обоснованное решение, вообще не учли, что будет с теми, кто работает на предприятиях и в офисах, расположенных по адресу: проспект Ленина, 10а, 10б, 8а, и домах, расположенных за ними».

Отношения блогер решил выяснить сначала с автоинспекторами, дежурившими вдоль проспекта, а затем и с представителем «Газпрома» в здании Дворца.

Собеседники старались вести себя корректно, ссылаясь на «государство и закон». В качестве исключения автоинспекторы даже разрешили Виткевичу припарковаться у здания, в котором он работает. Однако тот не сменил гнев на милость, организовав сбор подписей против решения «недоумков».

«Сейчас предприниматели собирают подписи против очевидной глупости и произвола (одна из версий – желание возвыситься над прочими холопами организаторов фестиваля «Газпрома» «Созвездие»). На рядовых инспекторов ГИБДД обрушилось недовольство сотен водителей, а предприятия и их работники остались без работы», – заключил Николай Виткевич.