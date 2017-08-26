В Новозыбкове собаку-инвалида подняли на ноги с помощью коляски
В Новозыбкове пес-инвалид Малыш обрел возможность передвигаться с помощью инвалидной коляски.
В июле жители Новозыбкова нашли изувеченное животное – одна из местных жительниц приютила собаку и объявила о сборе средств на покупку инвалидной коляски.
Собранной суммы хватило, чтобы заказать коляску в Санкт-Петербурге.
На днях девушка рассказала, что «мечта Малыша сбылась: теперь он может свободно перемещаться, бегать и радоваться жизни».
Она благодарит всех неравнодушных за финансовую помощь.
Новости регионов
28 Августа, 2017
|+11
|$60
|€70
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
На одном из самых ожидаемых в Брянской области событий лета, ежегодной Свенской ярмарке товаров и ремесел, Брянский филиал «Ростелекома» удивлял гостей уникальными возможностями услуги «Интерактивное телевидение».
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» уделяют большое внимание организации оздоровительного отдыха своих работников.
Жители и гости Брянской области смогут совершить своеобразное путешествие во времени и ознакомиться с историей развития отечественного железнодорожного транспорта на фотовыставке «180 лет железным дорогам России», которая будет представлена на Свенской ярмарке 26 августа 2017 года. Фотовыставка - это совместный проект ОАО «РЖД» и информационного агентства «ТАСС».
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.