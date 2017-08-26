В Новозыбкове собаку-инвалида подняли на ноги с помощью коляски

В Новозыбкове пес-инвалид Малыш обрел возможность передвигаться с помощью инвалидной коляски.

В июле жители Новозыбкова нашли изувеченное животное – одна из местных жительниц приютила собаку и объявила о сборе средств на покупку инвалидной коляски.

Собранной суммы хватило, чтобы заказать коляску в Санкт-Петербурге.

На днях девушка рассказала, что «мечта Малыша сбылась: теперь он может свободно перемещаться, бегать и радоваться жизни».

Она благодарит всех неравнодушных за финансовую помощь.