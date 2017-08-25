На набережной в Брянске монтируют фонтан

На набережной в Брянске продолжается благоустройство.

По информации мэрии, сейчас строители завершают бетонные работы по установке фонтана на Славянской площади. Также здесь идет монтаж системы автополива газонов и клумб.

О сроках завершения работ в горадминистрации не сообщают – ранее было объявлено о том, что они завершатся ко Дню города.

Напомним, в начале августа горожане пожаловались на размытую дождями новую тротуарную плитку на набережной.