На набережной в Брянске монтируют фонтан
На набережной в Брянске продолжается благоустройство.
По информации мэрии, сейчас строители завершают бетонные работы по установке фонтана на Славянской площади. Также здесь идет монтаж системы автополива газонов и клумб.
О сроках завершения работ в горадминистрации не сообщают – ранее было объявлено о том, что они завершатся ко Дню города.
Напомним, в начале августа горожане пожаловались на размытую дождями новую тротуарную плитку на набережной.
Новости регионов
29 Августа, 2017
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