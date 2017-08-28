Житель Клинцов, со сковородой отобравший у прохожего айфон, получил 4 года
28-летний житель Клинцов, вышедший на охоту за айфоном со скородой в руках, предстал перед судом.
Напомним, инцидент произошел 28 декабря в Клинцах. Ранее судимый 28-летний мужчина напал на 21-летнего парня. Трижды ударив его сковородой по голове, он потребовал отдать ему iPhone 5s. Опасаясь за свою жизнь, молодой человек вынужден был расстаться с айфоном стоимостью 21 тысячу рублей.
Перед судом житель Клинцов предстал по обвинению в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам исправительной колонии общего режима, сообщили в областной прокуратуре. Максимальный срок по этой статье – 10 лет. Приговор в силу еще не вступил.
Новости регионов
30 Августа, 2017
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