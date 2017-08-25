«Семь футов под килем!»: ливень затопил Брянск

Ливень, обрушившийся на Брянск в понедельник, 28 августа, вновь вскрыл проблемы с ливневой канализацией.

«По традиции» больше остальных досталось Бежицкому району: здесь под воду ушли улицы Куйбышева и Орловская, территория у рынка, Московский микрорайон и другие участки.

Пешеходы вынуждены были проявлять чудеса сообразительности и ловкости, чтобы пересечь затопленные тротуары, водители на свой страх и риск «ныряли» в образовавшиеся «водоемы».

«Многоуважаемая администрация Брянска, не соблаговолите ли вы установить ливневую канализацию, дыбы город не тонул каждый раз! А на Куйбышева что происходит, вообще улет!» – обратилась к властям одна их местных жителей.

Брянцы делятся фото и видео, на которых запечатлены последствия «стихийного бедствия», в соцсетях.

«Скоро 1 Сентября, дети будут приходить с мокрыми ногами и день сидеть в школе, потом безбожно болеть! Писала в администрацию, отписались, как всегда, что все сделано по проекту... Друг друга покрывают, слуги народа», «Они дома у себя поставят в коттеджах лучше... а челядь и так обойдется! Вы бы видели эту свиту мухоморов на Свенской ярмарке... прям боялись к простым людям подойти», «Город готовится стать мировой столицей туризма. Как может – так и готовится», «Семь футов под килем!» – отмечают интернет-пользователи.