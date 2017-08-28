В Брянскую область вернется тепло
В Брянскую область ненадолго вернется тепло.
По данным регионального ГУ МЧС, в среду, 30 августа в области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов, днем столбик термометра поднимется до 14-19 градусов тепла.
По прогнозам синоптиков, теплая погода без осадков продержится в регионе минимум до начала следующей недели.
Новости регионов
30 Августа, 2017
|+8
|$59
|€71
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
На одном из самых ожидаемых в Брянской области событий лета, ежегодной Свенской ярмарке товаров и ремесел, Брянский филиал «Ростелекома» удивлял гостей уникальными возможностями услуги «Интерактивное телевидение».
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» уделяют большое внимание организации оздоровительного отдыха своих работников.
Жители и гости Брянской области смогут совершить своеобразное путешествие во времени и ознакомиться с историей развития отечественного железнодорожного транспорта на фотовыставке «180 лет железным дорогам России», которая будет представлена на Свенской ярмарке 26 августа 2017 года. Фотовыставка - это совместный проект ОАО «РЖД» и информационного агентства «ТАСС».
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.