В 4-й больнице Брянска лежавшей с ребенком женщине отказали в тарелке супа

Жительнице Новозыбкова, оказавшейся в 4-й больнице Брянска с пятилетним ребенком, отказали в питании.

На сайте областного департамента здравоохранения женщина попросила чиновников и руководство больницы разъяснить, почему ей пришлось жить впроголодь, пока ребенок проходил курс лечения в отделении челюстно-лицевой хирургии.

«При поступлении меня не предупредили, что на меня питание не выделяется, мы приехали из Новозыбкова, родственников в Брянске нет, соответственно, получать горячее питание я возможности не имею, – рассказала жительница Новозыбкова. – На просьбу в столовой о тарелке супа получила отказ в грубой форме, не положено мол, а вот медперсонал питается. Возникает вопрос: неужели, съев одну тарелку супа в день, я кого-то объем, причем в Новозыбкове в больнице кормили и меня, и ребенка не только супом, а четыре раза в день. Почему такая разница, прошу вас разъяснить».

Несмотря на то что обращение опубликовано еще 16 августа, квалицированного ответа на него так и не поступило.

Ситуацию попытался прояснить один из анонимных пользователей сайта. По его словам, «речь не о тарелке супа»: «Вы попали в государственное учреждение. Согласно территориальной программе ОМС, детям до четырех лет и койка, и питание мамы бесплатно. А вот после – тоже бесплатно, но по медицинским показаниям. В смысле, если медики считают, что мама нужна».