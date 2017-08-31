Девушка-водитель, протаранившая дерево в Брянске, благодарит маршрутчиков
26-летняя автомобилистка, протаранившая дерево в Брянске, поблагодарила водителей маршруток за помощь.
Напомним, авария произошла 28 августа около 7.30 у дома № 63/1 по улице Шоссейной. Водитель «ВАЗа» не справилась с управлением и врезалась в дерево. Автомобилистка, которую зовут Анастасия, получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота, перелом правой плечевой кости и перелом правой бедренной кости.
«Хотела бы поблагодарить водителей маршрутов № 15 и № 36, которые на остановке «Автозаводец» помогли девушке на «ВАЗ» зеленого цвета в жуткой аварии. Спасибо вам, ребята, за жизнь», – написала Анастасия в соцсетях.
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