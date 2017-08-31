День знаний в Брянской области пройдет без спиртного

1 Сентября в Брянской области не будут продавать алкоголь.

Ограничения связаны с решением областных властей: вот уже несколько лет дважды в год: в День молодежи и День знаний – в целях заботы о здоровье молодого поколения в регионе действует запрет на алкоторговлю. Он распространяется в том числе на слабоалкогольные коктейли и пиво.

Аналогичные меры приняты и в других регионах России.