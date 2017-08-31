В Брянске водитель пожаловался на «безномерное существо» – мотоциклиста
В Фокинском районе Брянска водитель легковой машины дважды стал свидетелем нарушения ПДД со стороны мотоциклиста.
Возмущенный автомобилист выложил видео с регистратора в соцсетях. На записи видно, как мотоциклист дважды проскочил на красный свет на Московском проспекте и едва не задел перебегавшего дорогу ребенка.
«Вот такое безномерное существо гоняет по Московскому проспекту. Надеюсь, тот, кто его знает, объяснит ему доходчиво, что так делать крайне нехорошо. Свернул он в районе «Космоса», не знаю, что там за улица. Была б возможность, я б его догнал и сам объяснил бы», – рассказал автор видео.
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