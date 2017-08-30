Житель Комаричского района заплатит 25 тысяч за незаконную рыбалку

Житель села Аркино Комаричского района предстал перед судом по обвинению в браконьерстве.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, 14 апреля рыболов прибыл на пруд реки Воробейня недалеко от Аркино, где в это время шел нерест.

Установив запрещенные рыболовные сети на площади 400 квадратных метров, он выловил рыбу на сумму более 20 тысяч рублей. Рыбалку прекратили полицейские.

Суд оштрафовал браконьера на 25 тысяч рублей.