Умер 40-летний сотрудник брянского департамента здравоохранения Александр Линцов
4 сентября скончался главный консультант отдела охраны здоровья взрослого населения, прогнозирования развития здравоохранения регионального департамента здравоохранения Александр Линцов.
Александру Линцову было 40 лет.
Он родился 5 августа 1977 года в поселке Локоть Брасовского района. В 2000 году окончил Волгоградскую медицинскую академию по специальности «педиатрия». Интернатуру прошел на кафедре детской хирургии Волгоградской медицинской академии, окончил ординатуру по специальности «травматология и ортопедия».
С 2003 по 2007 год работал врачом-травматологом взрослого травматологического отделения МУЗ «Клиническая больница № 7» Волгограда.
С ноября 2007 года был главным специалистом, главным консультантом отдела охраны здоровья взрослого населения, прогнозирования развития здравоохранения департамента здравоохранения Брянской области.
Департамент здравоохранения, медицинские работники области выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Линцова.
Прощание с ним начнется в 10.00 5 сентября в Брянской областной больнице № 1.
Новости регионов
05 Сентября, 2017
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