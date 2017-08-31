В Брянске «яжемать», грязно ругаясь, бросилась под колеса Виткевичу
В Брянске женщина с коляской преградила путь блогеру Николаю Виткевичу.
Как рассказал в своем блоге Виткевич, «очередная «яжемать» неожиданно вытолкала коляску с ребенком на дорогу прямо перед его автомобилем, «поленившись дойти всего несколько метров до пешеходного перехода, даже не глядя, едут ли машины».
«На сигнал – пугается и затем, выкрикивая грязные ругательства, убегает. Понятно, что глупая самка не имеет шансов не только на счастливую семейную жизнь, но и на благополучный перенос генома в следующие поколения… Если водитель адекватно среагирует на ее дикое поведение, появится очередная статья о том, что агрессивный мужчина напал на женщину с ребенком и причинил ей нечеловеческую боль и телесные повреждения, как было совсем недавно в Москве», – заявил блогер.
По его словам, «в любом нормальном государстве уже бы поставили вопрос о лишении родительских прав этих, с позволения сказать, родителей, у нас им ничего не грозит… Это Брянск, где срочно нужно установить предупреждающие знаки «Осторожно, дикие животные!».
Новости регионов
05 Сентября, 2017
|+14
|$58
|€69
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
В рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве, подписанного в июле 2017, ПАО «Ростелеком» и АО «Издательство «Просвещение» создали совместное предприятие ООО «РТК.Просвещение».
Представители филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 1 сентября побывали в подшефной Мглинской специальной коррекционной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.