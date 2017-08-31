В Брянске «яжемать», грязно ругаясь, бросилась под колеса Виткевичу

В Брянске женщина с коляской преградила путь блогеру Николаю Виткевичу.

Как рассказал в своем блоге Виткевич, «очередная «яжемать» неожиданно вытолкала коляску с ребенком на дорогу прямо перед его автомобилем, «поленившись дойти всего несколько метров до пешеходного перехода, даже не глядя, едут ли машины».

«На сигнал – пугается и затем, выкрикивая грязные ругательства, убегает. Понятно, что глупая самка не имеет шансов не только на счастливую семейную жизнь, но и на благополучный перенос генома в следующие поколения… Если водитель адекватно среагирует на ее дикое поведение, появится очередная статья о том, что агрессивный мужчина напал на женщину с ребенком и причинил ей нечеловеческую боль и телесные повреждения, как было совсем недавно в Москве», – заявил блогер.

По его словам, «в любом нормальном государстве уже бы поставили вопрос о лишении родительских прав этих, с позволения сказать, родителей, у нас им ничего не грозит… Это Брянск, где срочно нужно установить предупреждающие знаки «Осторожно, дикие животные!».