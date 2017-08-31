В Брянской области ехавшего на Украину немца оштрафовали за мотоцикл

В Брянской области оштрафовали гражданина Германии, пытавшегося ввезти мотоцикл BMW на Украину.

Как рассказали на Брянской таможне, в августе немец прибыл на таможенный пост МАПП Троебортное, чтобы выехать на Украину.

На участке таможенного досмотра легковых машин он предъявил мотоцикл BMW 2017 года выпуска. Выяснилось, что срок временного ввоза мотоцикла истек днем ранее.

Свою вину гражданин Германии полностью признал и пояснил, что совершил нарушение, поскольку не обратил внимания на дату окончания срока временного ввоза. Иностранцу предстоит заплатить штраф.