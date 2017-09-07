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В Брянске жители Володарки жалуются на нехватку маршруток

Опубликовано Сегодня, 08:30

Жители Володарского района жалуются на нехватку маршруток.

Ситуацию жители района активно обсуждают в соцсетях.

«Утром невозможно уехать из Володарского в Советский. 42-й маршрут на некоторых остановках вообще не останавливается! Можно выйти в 7.20, а уехать в 8.00 (когда уже везде опоздал)… Как бороться с тем, что маршрутка ходит очень редко даже в часы пик, а уехать на ней не представляется возможным?» – возмущается одна из местных жителей.

«Тоже такая же проблема. Я иду на остановку «Королева», чтобы хоть как-то залезть. И когда стою на остановке, вижу, что та же 38-я в Советский проедет раза два, также 55-я и все остальные маршруты. Потом только 42-я приедет. Не знаю, в чем проблема, то ли машин у них мало, то ли работать не хотят. Звонили по поводу этого не раз. И предпринимать они ничего не собираются», «Центр переполнен маршрутками, а из Володарки ни утром не уехать, ни тем более вечером вернуться – это факт!», «Сам живу на Первом, в Советский вообще невозможно уехать ни утром, ни особенно вечером. 42-я и 38-я ходят очень редко», – поддержали автора поста жители Володарки.

Также жители района жалуются, что из-за недостаточного числа маршруток им приходится часто пользоваться услугами такси: «Сколько транспорта в Фокинском и Советском районе? А володарцы после 20.00 уже такси вызывают, в выходные особенно, чтобы выехать в другой район».

Ранее городские власти обещали заменить маршрутки на автобусы большей вместимости, чтобы решить проблемы пассажиропотока. Пока же «безавтомобильным» жителям Володарки остается простаивать на остановках, ездить с пересадками либо оплачивать такси.

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