19-летнему жителю Клинцов грозит 5 лет за интернет-экстремизм
19-летний житель Клинцов предстанет перед судом по обвинению в интернет-экстремизме.
Как сообщили в региональной прокуратуре, с июня 2015 года по январь 2016 года молодой человек размещал в соцсетях для публичного просмотра изображения с надписями, возбуждающими ненависть и вражду к лицам неславянских национальностей, и видео пропагандистского характера.
Уголовное дело рассмотрит городской суд. Жителю Клинцов грозит от двух до пяти лет заключения.
Новости регионов
07 Сентября, 2017
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