19-летнему жителю Клинцов грозит 5 лет за интернет-экстремизм

19-летний житель Клинцов предстанет перед судом по обвинению в интернет-экстремизме.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с июня 2015 года по январь 2016 года молодой человек размещал в соцсетях для публичного просмотра изображения с надписями, возбуждающими ненависть и вражду к лицам неславянских национальностей, и видео пропагандистского характера.

Уголовное дело рассмотрит городской суд. Жителю Клинцов грозит от двух до пяти лет заключения.