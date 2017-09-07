Клип брянской Евы не попал в эфир «МУЗ-ТВ»
Брянской певице Еве – Ксении Бракуновой – не удалось победить в интернет-голосовании.
Напомним, клип 15-летней Ксении на песню «Пять касаний» участвовал в интернет-голосовании программы «МузРаскрутка». Победителю пообещали попадание в эфир «МУЗ-ТВ» и рекомендации от состоявшихся артистов.
По итогам голосования в августе брянская Ева набрала 26% голосов, заняв второе место. Свои голоса зрители канала отдали Артему Бизину с клипом «Неприкасаема» – 59%. Именно его композиция попадет в эфир «МУЗ-ТВ».
Новости регионов
07 Сентября, 2017
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