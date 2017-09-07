В Брянске блогер Виткевич встретился с голым «зомби»
Брянский блогер Николай Виткевич возмущен встречей с голым по пояс «зомби», разгуливавшим по улице Ульянова в Бежице.
По словам Виткевича, несмотря на то что «жители г. Брянска давно и обоснованно протестуют против перевода наркодиспансера в самый центр Бежицкого района, это идиотское решение было принято властями вопреки мнению жителей и здравому смыслу».
«Теперь жители района получили прямо у себя под носом постоянный «центр притяжения» контингента, отличительными признаками которого являются сине-серая кожа, худоба, ломанная моторика движений и блуждающий или отсутствующий взгляд, – утверждает блогер. – Эти своеобразные личности разгуливают в окрестностях наркодиспансера и особенно любят улицу Ульянова».
По его словам, во время ливня 5 сентября «такой зомби по пояс голый ходил по проезжей части, радостно улыбаясь и не обращая внимания на сигналы светофора».
Виткевич предлагает «брянским депутатам Госдумы внести законодательную инициативу об освобождении водителей от всякой ответственности в случае, если ими будет задавлен пешеход в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушающий правила дорожного движения».
Новости регионов
07 Сентября, 2017
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