В Брянске блогер Виткевич встретился с голым «зомби»

Брянский блогер Николай Виткевич возмущен встречей с голым по пояс «зомби», разгуливавшим по улице Ульянова в Бежице.

По словам Виткевича, несмотря на то что «жители г. Брянска давно и обоснованно протестуют против перевода наркодиспансера в самый центр Бежицкого района, это идиотское решение было принято властями вопреки мнению жителей и здравому смыслу».

«Теперь жители района получили прямо у себя под носом постоянный «центр притяжения» контингента, отличительными признаками которого являются сине-серая кожа, худоба, ломанная моторика движений и блуждающий или отсутствующий взгляд, – утверждает блогер. – Эти своеобразные личности разгуливают в окрестностях наркодиспансера и особенно любят улицу Ульянова».

По его словам, во время ливня 5 сентября «такой зомби по пояс голый ходил по проезжей части, радостно улыбаясь и не обращая внимания на сигналы светофора».

Виткевич предлагает «брянским депутатам Госдумы внести законодательную инициативу об освобождении водителей от всякой ответственности в случае, если ими будет задавлен пешеход в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушающий правила дорожного движения».