Житель Гордеевки сжег имущество сельской администрации

Житель села Гордеевка Красногорского района предстал перед судом по обвинению в поджоге.

Как сообщили в районном суде, 14 июля мужчина путем поджога уничтожил имущество, принадлежавшее Гордеевской сельской администрации.

6 сентября суд признал его виновным и приговорил к двум годам заключения. Отбывать наказание житель Гордеевки будет в колонии общего режима.

Приговор в силу еще не вступил.