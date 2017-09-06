Житель Гордеевки сжег имущество сельской администрации
Житель села Гордеевка Красногорского района предстал перед судом по обвинению в поджоге.
Как сообщили в районном суде, 14 июля мужчина путем поджога уничтожил имущество, принадлежавшее Гордеевской сельской администрации.
6 сентября суд признал его виновным и приговорил к двум годам заключения. Отбывать наказание житель Гордеевки будет в колонии общего режима.
Приговор в силу еще не вступил.
Новости регионов
08 Сентября, 2017
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