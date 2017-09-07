Брянский железнодорожник, терроризирующий соседей, отстоял свое доброе имя
Брянский сотрудник РЖД Виктор Мошкаров выиграл апелляцию по делу об оскорблении соседки.
Напомним, в марте женщина – соседка железнодорожника пожаловалась в правоохранительные органы. По ее словам, новые соседи – семья железнодорожников, обосновавшаяся этажом выше, регулярно устраивают вечеринки, шумно выпивают и матерятся в присутствии детей, скандалят и дерутся, мешая остальным жильцам. Поздно вечером 7 марта женщина в очередной раз попросила соседей вести себя тише – в ответ, по ее словам, в ее адрес посыпались маты и угрозы от главы семейства, ранее уже привлекавшегося к уголовной и административной ответственности.
Женщина также рассказала, что это был не первый случай агрессивной реакции соседа на замечания: «недоразвитая», «засунь себе телефон, и пусть он повибрирует», «животное, которое нужно убить», «сдохни, тварь», «твое место в притоне» – самые цензурные из ругательств из уст Мошкарова, которые ей пришлось выслушать за год соседства с приехавшей из Навли семьей.
Мировой судья судебного участка № 18 Фокинского судебного района Брянска признала Виктора Мошкарова виновным в оскорблении женщины, которое произошло 7 марта, и оштрафовала его на 1 тысячу рублей. Однако тот ничего предосудительного в своих действиях не усмотрел, вины не признал и, воспользовавшись услугами адвоката, подал апелляционную жалобу в Фокинский районный суд, приведя с собой свидетелей – также участников вечеринки.
Их показания, ранее признанные мировым судьей противоречивыми, судья Фокинского районного суда Бобков счел приемлемыми, а показания потерпевшей стороны, наоборот, «недопустимыми», поскольку изначально участковый полиции взял их «неправильно»: «права, обязанности и ответственность не разъяснялись».
В итоге судья Фокинского районного суда пришел к выводу о том, что доказательства вины Мошкарова недостаточны и срок давности привлечения его к ответственности истек.
«Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, в отношении Мошкарова В. С. прекратить ввиду истечения срока давности привлечения к административной ответственности», – говорится в решении суда.
Соседи брянских железнодорожников рассказали, что после двух судов ситуация так и не изменилась: им по-прежнему приходится жить в атмосфере шума, скандалов, потасовок и матерных посиделок семьи Мошкаровых. Поскольку выстроить с ними диалог не удалось, соседи вновь намерены привлекать правоохранительные органы.
Новости регионов
07 Сентября, 2017
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