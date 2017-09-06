В Брянской области осудили владельца винтовки
Мглинский районный суд признал брянца виновным в незаконном хранении винтовки.
Как сообщили в суде, мужчина до июня 2017 года хранил в своем доме малокалиберную винтовку марки ТОЗ-8М калибра 5,6 миллиметра, являющуюся нарезным огнестрельным оружием, и 45 патронов калибра 5,6 миллиметра, изготовленных заводским способом.
Владелец винтовки и патронов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы.
Новости регионов
08 Сентября, 2017
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