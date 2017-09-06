В Брянской области осудили владельца винтовки

Мглинский районный суд признал брянца виновным в незаконном хранении винтовки.

Как сообщили в суде, мужчина до июня 2017 года хранил в своем доме малокалиберную винтовку марки ТОЗ-8М калибра 5,6 миллиметра, являющуюся нарезным огнестрельным оружием, и 45 патронов калибра 5,6 миллиметра, изготовленных заводским способом.

Владелец винтовки и патронов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы.