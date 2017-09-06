Испугавшись срока, брянец заплатил алименты и пообещал найти работу

Брянец решил заплатить часть долга по алиментам после предупреждения об уголовной ответственности.

Как сообщили в УФССП по Брянской области, в отделе судебных приставов по Брянскому и Жирятинскому районам находится исполнительное производство о взыскании с отца восьмилетней девочки более 200 тысяч рублей по алиментным платежам.

Должник игнорировал предупреждения, не работал и трудоустраиваться не планировал.

Но после предупреждения о привлечении к уголовной ответственности он решил встать на путь исправления. 5 сентября, в день единого приема по вопросам взыскания алиментов, должник сам пришел к приставам и принес 35 тысяч рублей.

Также он пообещал найти работу и в дальнейшем исправно платить алименты.