Испугавшись срока, брянец заплатил алименты и пообещал найти работу
Брянец решил заплатить часть долга по алиментам после предупреждения об уголовной ответственности.
Как сообщили в УФССП по Брянской области, в отделе судебных приставов по Брянскому и Жирятинскому районам находится исполнительное производство о взыскании с отца восьмилетней девочки более 200 тысяч рублей по алиментным платежам.
Должник игнорировал предупреждения, не работал и трудоустраиваться не планировал.
Но после предупреждения о привлечении к уголовной ответственности он решил встать на путь исправления. 5 сентября, в день единого приема по вопросам взыскания алиментов, должник сам пришел к приставам и принес 35 тысяч рублей.
Также он пообещал найти работу и в дальнейшем исправно платить алименты.
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