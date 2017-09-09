Верховный суд не усмотрел вины Сиваковой в смертельном ДТП в Брянске

Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы по делу брянской автомобилистки Олеси Сиваковой.

Напомним, Сивакову обвиняли в смертельном ДТП на Московском проспекте, в результате которого 9 июня 2014 года погибли два человека, еще двое получили травмы.

2 ноября 2015 года Фокинский районный суд Брянска признал Сивакову виновной, приговорил ее к шести годам колонии-поселения и обязал выплатить 2,5 миллиона рублей в пользу пострадавших и семей погибших.

18 марта 2016 года Брянский областной суд отменил приговор Фокинского районного суда. Сивакову освободили из-под стражи в зале суда.

11 ноября 2016 года Фокинский районный суд вынес Сиваковой оправдательный приговор: «На основании п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ Сивакова О. Н. оправдана за непричастностью к совершению преступления».

Генеральная прокуратура попыталась обжаловать решение Фокинского районного суда в Верховном суде РФ. 4 сентября Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы.