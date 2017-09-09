В брянском «Очкарике» зрение проверял бизнесмен без лицензии

Брянское УФАС нашло нарушения в магазине оптики «Очкарик».

Как сообщили в УФАС, на входе в магазин рекламировались офтальмологические услуги. Всем желающим предлагалось проверить зрение у врача-офтальмолога, который в случае необходимости подберет очки.

Однако выяснилось, что услуги по проверке зрения в магазине оказывает индивидуальный предприниматель, который подал заявку на получение лицензии, но еще не получил ее.

Таким образом, заключили в УФАС, в «Очкарике» незаконно рекламировали медицинские услуги в области офтальмологии без наличия соответствующей лицензии.

Компании предписано устранить нарушения.