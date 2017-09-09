В брянском «Очкарике» зрение проверял бизнесмен без лицензии
Брянское УФАС нашло нарушения в магазине оптики «Очкарик».
Как сообщили в УФАС, на входе в магазин рекламировались офтальмологические услуги. Всем желающим предлагалось проверить зрение у врача-офтальмолога, который в случае необходимости подберет очки.
Однако выяснилось, что услуги по проверке зрения в магазине оказывает индивидуальный предприниматель, который подал заявку на получение лицензии, но еще не получил ее.
Таким образом, заключили в УФАС, в «Очкарике» незаконно рекламировали медицинские услуги в области офтальмологии без наличия соответствующей лицензии.
Компании предписано устранить нарушения.
Новости регионов
11 Сентября, 2017
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