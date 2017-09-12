Брянцев просят сколотить будки для собачьего приюта

Сотрудники брянского приюта для бездомных животных «Добрые руки» просят горожан помочь в изготовлении будок для собак.

Как пояснили в приюте, из-за «перенаселенности» «часть собак находится в свободном движении на территории, которая, к сожалению, пока не до конца обустроена для зимования».

Сейчас приют нуждается в пяти будках.

«Может быть, кто-то сможет сделать качественные будки и подарить приюту? Мы будем вам очень благодарны», – просят брянцев зоозащитники.

Также приюту необходимы стройматериалы: обрезная доска-дюймовка, сухой брус, фанера, ДСП, пенопласт, рубероид, профлист и линолеум.