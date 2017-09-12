Брянец заплатил 60 тысяч рублей налогов ради заграничных командировок
Житель Брянска вспомнил о налоговых долгах, чтобы не лишаться возможности выезжать за границу.
Как сообщили в региональном УФССП, житель Советского района задолжал более 60 тысяч рублей по налоговым платежам. Приставы ограничили его в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Брянец нашел деньги для погашения долгов, поскольку он регулярно выезжал в заграничные командировки, а задолженность могла омрачить очередную поездку.
«Отправляясь в путешествие, проверяйте наличие или отсутствие задолженности», – обратились к брянцам судебные приставы.
Новости регионов
12 Сентября, 2017
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