В брянских храмах помолились за алкоголиков
11 сентября во всех брянских храмах прошла Божественная литургия и молебны о страждущих грехом винопития.
11 сентября отмечался Всероссийский день трезвости. Впервые в России этот день отметили в Санкт-Петербурге в 1911 году. С 1913 года он приобрел статус всероссийского, а в 1914 году официально учрежден Святейшим Синодом как Иоанно-Предтеченский день трезвости.
Как сообщили в Брянской епархии, по окончании литургии и молебнов о злоупотребляющих алкоголем священники зачитали послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла и произнесли проповеди о добродетели трезвения.
Новости регионов
12 Сентября, 2017
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