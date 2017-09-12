В брянских храмах помолились за алкоголиков

11 сентября во всех брянских храмах прошла Божественная литургия и молебны о страждущих грехом винопития.

11 сентября отмечался Всероссийский день трезвости. Впервые в России этот день отметили в Санкт-Петербурге в 1911 году. С 1913 года он приобрел статус всероссийского, а в 1914 году официально учрежден Святейшим Синодом как Иоанно-Предтеченский день трезвости.

Как сообщили в Брянской епархии, по окончании литургии и молебнов о злоупотребляющих алкоголем священники зачитали послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла и произнесли проповеди о добродетели трезвения.