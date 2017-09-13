Верующие исцелили 100 брянских алкоголиков и членов их семей

100 алкоголезависимым и членам их семей помогли в брянском обществе «Трезвение» за два года.

Общество «Трезвение» работает при Брянской епархии с 2015 года. За это время через него прошли 100 человек.

«Трезвение» проводит 10-дневные курсы для тех, кто желает «православно» излечиться от зависимости, и трехдневные – для их созависимых близких.

Также общество проводит занятия выходного дня по изучению основ православной веры и индивидуальные консультации.

Напомним, в мае двое брянцев дали обет трезвости перед иконой «Неупиваемая чаша».