Погибшую в Дятьково семью похоронили в долг: в соцсетях собирают деньги
Брянцев просят оказать финансовую помощь родным восьмилетнего мальчика и его родителей, погибших при пожаре в Дятьково.
Напомним, пожар в частном жилом доме № 12 по улице Коммунистической произошел в четвертом часу ночи. Дом тушили около часа. По статье «Причинение смерти трех человек по неосторожности» возбуждено уголовное дело.
В соцсетях появились просьбы о помощи родным погибшей при пожаре семьи: «В страшном пожаре погибла целая семья, Дерновая Маргарита, Дерновой Александр и их маленький сын Дерновой Владислав. Просим всех неравнодушных оказать финансовую помощь родным и близким. Кто сколько может, любая ваша помощь бесценна. Сбором средств и похоронами занимается старший сын семьи и Ольга Воробьева. Реквизиты для сбора средств: 6762 8008 9002 5933 59».
Похороны погибших прошли в Дятьково 11 сентября.
«Мы, близкие родственники, помогаем всеми силами, тем более по нашей жизни ни родиться, ни умереть бесплатно нельзя», – рассказали родственники Дерновых.
По их словам, старший сын семьи взял деньги в долг, чтобы похоронить своих близких.
«Собираем деньги, чтобы помочь несчастному молодому человеку (старшему сыну) отдать долги, который в один день потерял и похоронил родителей и младшего братишку. И не дай Бог пережить такое горе никому», – обратились они к брянцам.
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13 Сентября, 2017
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