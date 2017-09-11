Погибшую в Дятьково семью похоронили в долг: в соцсетях собирают деньги

Брянцев просят оказать финансовую помощь родным восьмилетнего мальчика и его родителей, погибших при пожаре в Дятьково.

Напомним, пожар в частном жилом доме № 12 по улице Коммунистической произошел в четвертом часу ночи. Дом тушили около часа. По статье «Причинение смерти трех человек по неосторожности» возбуждено уголовное дело.

В соцсетях появились просьбы о помощи родным погибшей при пожаре семьи: «В страшном пожаре погибла целая семья, Дерновая Маргарита, Дерновой Александр и их маленький сын Дерновой Владислав. Просим всех неравнодушных оказать финансовую помощь родным и близким. Кто сколько может, любая ваша помощь бесценна. Сбором средств и похоронами занимается старший сын семьи и Ольга Воробьева. Реквизиты для сбора средств: 6762 8008 9002 5933 59».

Похороны погибших прошли в Дятьково 11 сентября.

«Мы, близкие родственники, помогаем всеми силами, тем более по нашей жизни ни родиться, ни умереть бесплатно нельзя», – рассказали родственники Дерновых.

По их словам, старший сын семьи взял деньги в долг, чтобы похоронить своих близких.

«Собираем деньги, чтобы помочь несчастному молодому человеку (старшему сыну) отдать долги, который в один день потерял и похоронил родителей и младшего братишку. И не дай Бог пережить такое горе никому», – обратились они к брянцам.