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В День города в Стародубе устроят битву атлетов

Опубликовано Сегодня, 15:40

В Стародубе в День города решили устроить богатырскую битву.

Как сообщили в мэрии Стародуба, в полдень 23 сентября в парке Рубцова пройдет конкурс по силовому экстриму для мужчин и юных атлетов.

Чтобы добиться звания самого сильного мужчины Стародуба, необходимо пройти ряд испытаний. Например, быстрее всех пройти 10 метров с двумя чемоданами, каждый из которых весит 80 килограммов, и вернуться обратно и как можно больше раз поднять от груди 70-килограммовое бревно. Всего заявлено шесть видов испытаний.

Тем, кто хочет принять участие в битве, необходимо получить справку врача и подать заявку главному судье не позднее чем за 30 минут до начала состязаний.

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