Вика Цыганова поздравит жителей Новозыбкова с Днем города

В Новозыбкове в День города выступит певица Вика Цыганова.

Информация об этом появилась на официальном сайте исполнительницы.

Концерт начнется 23 сентября в 20.00 на площади Октябрьской Революции.

Вика Цыганова поздравит жителей Новозыбкова сразу с двумя праздниками: Днем города и Днем машиностроителя.

Концерт организует Новозыбковский машиностроительный завод.

Напомним, в Стародуб, который также отметит День города 23 сентября, приедет группа «Братья Грим».