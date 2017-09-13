Вика Цыганова поздравит жителей Новозыбкова с Днем города
В Новозыбкове в День города выступит певица Вика Цыганова.
Информация об этом появилась на официальном сайте исполнительницы.
Концерт начнется 23 сентября в 20.00 на площади Октябрьской Революции.
Вика Цыганова поздравит жителей Новозыбкова сразу с двумя праздниками: Днем города и Днем машиностроителя.
Концерт организует Новозыбковский машиностроительный завод.
Напомним, в Стародуб, который также отметит День города 23 сентября, приедет группа «Братья Грим».
Новости регионов
13 Сентября, 2017
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