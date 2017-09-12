Умер 40-летний брянский рекламщик Роман Сарамуд
В Брянске скончался предприниматель, руководитель агентства «Фабрика рекламы», издатель Роман Сарамуд.
Роману Сарамуду было 40 лет. По словам друзей, он умер от болезни сердца.
Сарамуд работал в сфере полиграфической деятельности и наружной рекламы. Брянцам он известен как издатель журнала «КиТ». Также занимался изготовлением дизайнерской мебели.
Романа Сарамуда похоронят в четверг, 14 сентября.
Новости регионов
14 Сентября, 2017
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