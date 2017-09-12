Умер 40-летний брянский рекламщик Роман Сарамуд

В Брянске скончался предприниматель, руководитель агентства «Фабрика рекламы», издатель Роман Сарамуд.

Роману Сарамуду было 40 лет. По словам друзей, он умер от болезни сердца.

Сарамуд работал в сфере полиграфической деятельности и наружной рекламы. Брянцам он известен как издатель журнала «КиТ». Также занимался изготовлением дизайнерской мебели.

Романа Сарамуда похоронят в четверг, 14 сентября.