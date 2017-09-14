Жительница Брянска наварила миллион на «чернобыльских» пособиях

Жительницу Брянска обвинили в незаконном получении детских пособий.

Как сообщили в региональной прокуратуре, женщина, проживающая в Брянске, зарегистрировалась в селе Увелье Красногорского района и селе Посудичи Погарского района.

За якобы постоянное проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС она получала двойное пособие на ребенка. С февраля 2011 года по апрель 2017 года женщина незаконно получила более 970 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».

В прокуратуре намерены проконтролировать ход и результаты расследования дела.