Жительница Брянска наварила миллион на «чернобыльских» пособиях
Жительницу Брянска обвинили в незаконном получении детских пособий.
Как сообщили в региональной прокуратуре, женщина, проживающая в Брянске, зарегистрировалась в селе Увелье Красногорского района и селе Посудичи Погарского района.
За якобы постоянное проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС она получала двойное пособие на ребенка. С февраля 2011 года по апрель 2017 года женщина незаконно получила более 970 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».
В прокуратуре намерены проконтролировать ход и результаты расследования дела.
Новости регионов
14 Сентября, 2017
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