На набережной в Брянске запустили «фонтанчик-одуванчик»
На набережной в Советском районе Брянска произвели пробный запуск нового фонтана.
Видео на своей странице в соцсети выложил предприниматель Алексей Кубарев, который за свой счет ремонтирует набережную.
Напомним, на днях здесь установили металлический «шар» для разбрызгивания воды. Теперь можно увидеть близкий к окончательному вариант работы фонтана. В темное время суток подсвеченные струи воды выглядят особенно эффектно.
Подписчики Кубарева высоко оценили его старания и назвали фонтан новой достопримечательностью Брянска.
«Интересный фонтанчик-«одуванчик» получился», «Очень красочно – новая достопримечательность города!», «Ну наконец-то Брянск засветился в прямом и переносном смысле!», Гордимся вами!», «Ай спасибо! Хоть что-то в городе светится! Красота», – пишут интернет-пользователи.
Новости регионов
14 Сентября, 2017
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