На набережной в Брянске запустили «фонтанчик-одуванчик»

На набережной в Советском районе Брянска произвели пробный запуск нового фонтана.

Видео на своей странице в соцсети выложил предприниматель Алексей Кубарев, который за свой счет ремонтирует набережную.

Напомним, на днях здесь установили металлический «шар» для разбрызгивания воды. Теперь можно увидеть близкий к окончательному вариант работы фонтана. В темное время суток подсвеченные струи воды выглядят особенно эффектно.

Подписчики Кубарева высоко оценили его старания и назвали фонтан новой достопримечательностью Брянска.

«Интересный фонтанчик-«одуванчик» получился», «Очень красочно – новая достопримечательность города!», «Ну наконец-то Брянск засветился в прямом и переносном смысле!», Гордимся вами!», «Ай спасибо! Хоть что-то в городе светится! Красота», – пишут интернет-пользователи.