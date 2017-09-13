Жительнице Малого Полпино, зарезавшую мужа из ревности, дали 7,5 года

В селе Малое Полпино Брянского района женщина из ревности зарезала мужа.

В апреле супруги вместе выпивали в своем частном доме и поссорились на почве ревности, сообщили в Прокуратуре Брянской области. Муж ударил жену по лицу – женщина получила ссадину нижней губы. Разозлившись, она принесла из кухни нож и несколько раз ударила им мужа. Мужчина умер на месте.

Брянский районный суд признал жительницу Малого Полпино виновной в убийстве и приговорил ее к семи с половиной годам колонии общего режима.