Трое подростков, до полусмерти избивших брянца, получили реальные сроки
В Брянске трое молодых людей предстали перед судом по обвинению в нападении на мужчину.
Вечером 3 августа 2016 года в лесополосе в 70 метрах от строения 1 дома 80 по улице Литейной в Бежицком районе подростки 16, 17 и 18 лет жестоко избили 26-летнего мужчину. Они били брянца кулаками по различным частям тела, а 17-летний нападавший ударил его палкой по голове. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, которая повлекла тяжкий вред здоровью.
Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, Бежицкий районный суд признал всех троих виновными по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия».
17-летний подросток получил 4,5 года – отбывать наказание он будет в воспитательной колонии. Двух остальных суд приговорил к четырем годам: несовершеннолетний проведет их в воспитательной колонии, 18-летний – в исправительной колонии общего режима.
Новости регионов
15 Сентября, 2017
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