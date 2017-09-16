Брянские бюджетники возмущены «обязаловкой» в День города

В Сети появляются первые недовольные отклики на празднование Дня города.

Одна из участниц торжеств обратилась к властям.

«Спасибо властям города за «праздник» от лица всех бюджетников, которых согнали для очередной показухи! Люди стояли от площади Партизан до Кургана четыре часа, под конец уже чуть живые! Отлично отдохнули в выходной праздничный день!» – пожаловалась женщина.

Напомним, 17 Сентября в Брянске прошла акция «Послание потомкам». Капсулу с обращением к жителям Брянска 2067 года в живой очереди (на фото) передавали от площади Партизан до Кургана Бессмертия.