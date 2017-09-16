Брянские бюджетники возмущены «обязаловкой» в День города
В Сети появляются первые недовольные отклики на празднование Дня города.
Одна из участниц торжеств обратилась к властям.
«Спасибо властям города за «праздник» от лица всех бюджетников, которых согнали для очередной показухи! Люди стояли от площади Партизан до Кургана четыре часа, под конец уже чуть живые! Отлично отдохнули в выходной праздничный день!» – пожаловалась женщина.
Напомним, 17 Сентября в Брянске прошла акция «Послание потомкам». Капсулу с обращением к жителям Брянска 2067 года в живой очереди (на фото) передавали от площади Партизан до Кургана Бессмертия.
Новости регионов
18 Сентября, 2017
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