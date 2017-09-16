В День города брянцы хором распевали «Есаула» Газманова

Концерт Олега Газманова собрал сотни поклонников в Брянске.

Напомним, Газманов поздравил брянцев с Днем города в воскресенье, 17 сентября.

О его выступлении стало известно в последний момент – по этому поводу время начала праздничного салюта сдвинули на час вперед.

Горожане в соцсетях поделились видео с выступления Газманова. По их словам, концерт начался с «визитной» песни исполнителя – «Есаул». Присутствовавшие на концерте брянцы, в основном молодежь, с удовольствием подпевали Газманову: «Хэй! Хэй!».

Но нашлись и недовольные выступлением народного артиста РФ. «Он под фонограмму пел», «И все вообще салют ждали», – жалуются они.