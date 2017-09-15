Под Стародубом пешеход лишился ноги – водитель получил год колонии

Стародубский суд отправил в колонию 27-летнего водителя, по вине которого пешеход лишился ноги.

Как сообщили в региональной прокуратуре, ДТП произошло утром 12 декабря 2015 года. На 9-м километре дороги Стародуб – Нижнее пьяный водитель «Лады Приоры», который ехал со скоростью не менее 120 километров в час, сбил пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы, в том числе ампутацию ноги.

Водитель признал свою вину и выплатил пострадавшему 370 тысяч рублей в качестве материальной помощи. Суд приговорил его к году колонии-поселения. В течение двух лет ему запрещено садиться за руль.