Под Стародубом пешеход лишился ноги – водитель получил год колонии
Стародубский суд отправил в колонию 27-летнего водителя, по вине которого пешеход лишился ноги.
Как сообщили в региональной прокуратуре, ДТП произошло утром 12 декабря 2015 года. На 9-м километре дороги Стародуб – Нижнее пьяный водитель «Лады Приоры», который ехал со скоростью не менее 120 километров в час, сбил пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы, в том числе ампутацию ноги.
Водитель признал свою вину и выплатил пострадавшему 370 тысяч рублей в качестве материальной помощи. Суд приговорил его к году колонии-поселения. В течение двух лет ему запрещено садиться за руль.
Новости регионов
18 Сентября, 2017
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