«Мамай прошел»: брянцы отпраздновали День города
Жители Брянска, празднующие День города, оставили после себя горы мусора.
Фото «свинства» горожане выложили в соцсетях. На снимках видно, что после праздника Курган Бессмертия, где развернулись основные торжества, буквально утонул в мусоре. Многие не утруждали себя поисками урн и выбрасывали пакеты, коробки, стаканы, бутылки и другие атрибуты праздника прямо себе под ноги.
Рано утром 18 сентября коммунальщики оперативно разгребли «авгиевы конюшни» (на нижнем фото). В соцсетях брянцы благодарят их за старания.
«Чисто уже. Вчера там Мамай прошел», «Вообще по уборке они молодцы. Вчера видели часов в 7 вечера, как тетки убирали во время праздника из мусорок и рядом валяющееся в большие пакеты все, что накидали. То есть уборка шла параллельно! Думаю, если бы не эти меры, то совсем был бы ужас», «Оперативно убрали», «Ну, это нормально. Там весь вечер и полночи народ кутил – а мусорки вон маленькие какие», – отмечают интернет-пользователи.
Новости регионов
18 Сентября, 2017
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