В День города брянцам показали лазерное шоу

День города в Брянске завершился праздничным фейерверком и лазерным шоу.

17 Сентября в Брянске отметили 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1032-летие со дня основания города.

Главные торжества развернулись на Кургане Бессмертия. Для горожан выступили Олег Газманов, певица Айрэн, чья композиция «Гимн Брянска» победила в конкурсе «Подари городу песню», и композитор, исполнитель собственных песен Иван Элайв.

Праздник завершился фейерверком «Живи и процветай, наш славный Брянск!» и красочным лазерным шоу «Горжусь тобой, любимый город!».

Брянцы делятся фото и видео с праздника в соцсетях и отмечают, что в этом году организаторы постарались на славу. «Намного красивее, чем в прошлом году», «Это был, по-моему, лучший салют за все время», – пишут горожане.



