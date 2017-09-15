В День города брянцам показали лазерное шоу
День города в Брянске завершился праздничным фейерверком и лазерным шоу.
17 Сентября в Брянске отметили 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1032-летие со дня основания города.
Главные торжества развернулись на Кургане Бессмертия. Для горожан выступили Олег Газманов, певица Айрэн, чья композиция «Гимн Брянска» победила в конкурсе «Подари городу песню», и композитор, исполнитель собственных песен Иван Элайв.
Праздник завершился фейерверком «Живи и процветай, наш славный Брянск!» и красочным лазерным шоу «Горжусь тобой, любимый город!».
Брянцы делятся фото и видео с праздника в соцсетях и отмечают, что в этом году организаторы постарались на славу. «Намного красивее, чем в прошлом году», «Это был, по-моему, лучший салют за все время», – пишут горожане.
Новости регионов
18 Сентября, 2017
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