Газманов увез из Брянска свои ясные дни
Олег Газманов пребывает в хорошем настроении после выступления в Брянске.
Напомним, 17 Сентября Газманов поздравил брянцев с Днем города, выступив на Кургане Бессмертия. Горожане с удовольствием подпевали любимому артисту.
Вернувшись в Москву, Газманов поделился своими впечатлениями в Instagram.
«Привёз из Брянска #моиясныедни Поздравлял #брянск с днём города 74-летием освобождения от фашистов. Всем хорошего дня!» – рассказал он (орфография и пунктуация автора. – Ред.).
«Делаю сальто (дорого) экспортирую #моиясныедни (даром)», – также говорится на странице певца.
Брянцы в свою очередь благодарят его за концерт.
«Спасибо огромное! Концерт в Брянске был супер! Пели все, от мала до велика!!!», «Спасибо!!! За Ваш концерт в Брянске!!! Подарили нам праздник!», «Спасибо вам за концерт! Вы – часть моего детства, и побывать на этом мероприятии было для меня маленькой сбывшейся мечтой! Оставайтесь всегда таким жизнерадостным, активным и светлым человеком», – пишут Газманову брянские поклонницы.
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19 Сентября, 2017
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