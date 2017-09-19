Газманов увез из Брянска свои ясные дни

Олег Газманов пребывает в хорошем настроении после выступления в Брянске.

Напомним, 17 Сентября Газманов поздравил брянцев с Днем города, выступив на Кургане Бессмертия. Горожане с удовольствием подпевали любимому артисту.

Вернувшись в Москву, Газманов поделился своими впечатлениями в Instagram.

«Привёз из Брянска #моиясныедни Поздравлял #брянск с днём города 74-летием освобождения от фашистов. Всем хорошего дня!» – рассказал он (орфография и пунктуация автора. – Ред.).

«Делаю сальто (дорого) экспортирую #моиясныедни (даром)», – также говорится на странице певца.

Брянцы в свою очередь благодарят его за концерт.

«Спасибо огромное! Концерт в Брянске был супер! Пели все, от мала до велика!!!», «Спасибо!!! За Ваш концерт в Брянске!!! Подарили нам праздник!», «Спасибо вам за концерт! Вы – часть моего детства, и побывать на этом мероприятии было для меня маленькой сбывшейся мечтой! Оставайтесь всегда таким жизнерадостным, активным и светлым человеком», – пишут Газманову брянские поклонницы.