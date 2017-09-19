Брянская полиция расследует кражу депутатского удостоверения Коломейцева

По факту кражи депутатского удостоверения у Александра Коломейцева возбудили уголовное дело.

Об этом сообщил соратник Коломейцева по программе «Вдребезги» Николай Виткевич. В августе участники «Вдребезги» заявили о том, что удостоверения депутата Брянского райсовета Коломейцев лишился на заседании земельной комиссии в мэрии Брянска.

По словам Коломейцева, вместе с удостоверением на заседании, «где были Антошин и Исаев», у него пропали 20 тысяч рублей

«Я думаю: неужели сиротка Антошин и Исаев польстились на мои 20 тысяч, которые лежали в удостоверении?» – сообщил Александр Коломейцев в программе «Вдребезги».

По данным Николая Виткевича, в УМВД по городу Брянска возбудили уголовное дело по статье «Кража».