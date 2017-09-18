В Брянске двор «превратили в сказку», спилив тополя
Жители Московского микрорайона Брянска пожаловались на уничтожение тополей во дворе.
По их словам, «в Московском микрорайоне «превращают в сказку» один из дворов».
«Спилены более пяти шикарных тополей, которые были украшением улицы. Чем деревья помешали, понять сложно... Очередная парковка для машин? Сухие акации продолжают стоять в земле, того и гляди свалятся на играющих во дворе детей или прохожих. Почему в Год экологии в России вырубают деревья, вместо того чтобы сделать новые посадки, объяснить трудно», – пишет автор жалобы в соцсетях.
Мнения сторонников и противников тополей в жилой зоне разделились.
«Их пух удерживает пыль с примесью тяжелых металлов, тополя хорошо растут в агрессивной городской среде... У аллергиков и без тополей хватает раздражителей… Если бы власти правильно проводили обрезку деревьев, а не кромсали все до ствола, то и деревья бы так не болели и, как итог, не падали и не сохли... Пока наши власти это и могут, и еще пилить только здоровые деревья», «Самое хрупкое дерево – тополь, растет до огромных размеров, при порывах ветра ломает его очень хорошо, тополь не городское дерево, и лучше их убрать сейчас, погода очень изменилась, и ждать, когда огромный сук кого-то или что-то привалит, не стоит», – спорят брянцы.
Новости регионов
20 Сентября, 2017
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