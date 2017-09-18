В Клинцах пиццерия «Шляпа» отказала сотруднице в детском пособии
В Клинцах пиццерия «Шляпа» не заплатила детское пособие сотруднице.
Как сообщили в региональной прокуратуре, куда пожаловалась женщина, «Шляпа», входящая в состав ЗАО «Хорека-регион», не выплатила более 23 тысяч рублей ежемесячного пособия по уходу за ребенком за май, июнь и июль.
По закону выплаты матерям, живущим в зонах с льготным социально-экономическим статусом, должны ежемесячно производиться в двойном размере до достижения ребенком трех лет. Однако ЗАО «Хорека-регион» направило пакет документов в отдел социальной защиты населения лишь после вмешательства прокуратуры.
Гендиректору компании прокурор внес представление – только после этого нарушения устранили. Женщина получила все положенные ей деньги. Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.
Новости регионов
20 Сентября, 2017
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