Брянцев зовут поклониться части Пояса Пресвятой Богородицы
В Брянскую епархию будет принесен ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы.
С 21 по 24 по благословению митрополита Брянского и Севского Александра, в рамках международной молодежной просветительской программы «Духовная связь» святыня будет выставлена в Брянском кафедральном соборе.
Как сообщили в Брянской епархии, Пояс был сплетен из шерсти руками самой Пречистой Девы. В IV или в VI веке он попал в Константинополь, в честь чего позже появился праздник Положения Пояса Пресвятой Богородицы, который отмечается 31 августа (13 сентября). Там он оставался почти тысячу лет вплоть до разграбления города крестоносцами.
В XI веке греческая царевна Елена вышла замуж за грузинского царя Баграта IV и часть Пояса увезла с собой в Грузию. Когда Грузия вошла в состав Российской империи, княгиня Нина Дадиани, дочь последнего грузинского царя Георгия XII, передала святыню в дар императору Александру I. Тот, украсив ларец драгоценными камнями, вернул его обратно и повелел построить в Зугдиди каменную церковь для хранения реликвии.
Другую часть Пояса Богородицы Восточно-Римские императоры брали в военные походы как боевую хоругвь. В конце XII века, при царе Петре IV, болгары отбили ее у ромеев. Затем она попала в Сербию, и в XIV столетии святой царь Лазарь, позже павший в битве на Косовом поле, передал ее в дар Ватопедскому монастырю на Афоне. С тех пор святыня находится там.
В 2011 году исполнилось 200 лет Казанскому кафедральному собору в Санкт-Петербурге. К юбилею члены попечительского совета по принесению святыни подарили собору доставленную с Афона частицу того самого Пояса Пресвятой Богородицы.
Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет пребывать в Брянском кафедральном соборе в течение четырех дней:
21 сентября – 13.00-21.00;
22 сентября – 8.00-21.00;
23 сентября – 8.00-21.00;
24 сентября – 8.00-16.00.
21 сентября в 13.00 состоится торжественная встреча святыни в Брянском Свято-Троицком кафедральном соборе с участием митрополита Брянского и Севского Александра.
Новости регионов
20 Сентября, 2017
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