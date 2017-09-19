В Брянске в консультации у женщин требуют пеленки и презервативы

Жительница Брянска пожаловалась на «возвращение 90-х», когда в женских консультациях не хватало одноразовых материалов.

«Неоднократно приходится делать УЗИ органов малого таза в женской консультации поликлиники № 5, и всякий раз в талоне указано: «На исследование с собой иметь пеленку и презерватив», – рассказала пациентка на сайте областного департамента здравоохранения.

По ее словам, «женщины сидят на исследование с одноразовыми пеленками, купленными презервативами. Bсе это сдается в кабинете как должное». При этом, отмечает автор жалобы, «если кто не принес, с того и не спрашивают».

«Что, вновь такая нехватка в медицинских учреждениях одноразовых материалов? Вроде бы в наше время везде всего достаточно! Ну а если это «старый формат», то пора бы уже давно его «скорректировать», – обратилась она к чиновникам и руководству консультации.

Пока ответа на обращение не последовало.