В Брянске в консультации у женщин требуют пеленки и презервативы
Жительница Брянска пожаловалась на «возвращение 90-х», когда в женских консультациях не хватало одноразовых материалов.
«Неоднократно приходится делать УЗИ органов малого таза в женской консультации поликлиники № 5, и всякий раз в талоне указано: «На исследование с собой иметь пеленку и презерватив», – рассказала пациентка на сайте областного департамента здравоохранения.
По ее словам, «женщины сидят на исследование с одноразовыми пеленками, купленными презервативами. Bсе это сдается в кабинете как должное». При этом, отмечает автор жалобы, «если кто не принес, с того и не спрашивают».
«Что, вновь такая нехватка в медицинских учреждениях одноразовых материалов? Вроде бы в наше время везде всего достаточно! Ну а если это «старый формат», то пора бы уже давно его «скорректировать», – обратилась она к чиновникам и руководству консультации.
Пока ответа на обращение не последовало.
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