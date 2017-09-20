Поиск по сайту

Брянцы опровергают рапорты чиновников об отсутствии очередей в поликлинике

Опубликовано Вчера, 16:20

Жители Брянска опровергают доводы чиновников о победе над очередями во 2-й детской поликлинике.

Напомним, как сообщили в региональном правительстве, в поликлинике реализуют проект «Бережливая поликлиника». По данным чиновников, таким образом здесь удалось сократить очереди, на которые регулярно жалуются горожане.

Однако пациенты сообщают, что, несмотря на радужные отчеты, ситуация осталась прежней.

«Все по-прежнему», «Сколько раз по Инету приходили, и все «общая очередь», «Была сегодня, врач одна на три участка... Сын на прошлой неделе ждал два часа, несмотря на электронную запись», – отмечают брянцы в соцсетях.

 1570
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске объявили о победе над очередями во 2-й детской поликлинике
  • Брянцы с детьми высиживают многочасовые очереди к врачу
  • Брянцы жалуются на «побоища» во 2-й детской поликлинике
  • Брянские «ждуны» с детьми несколько часов провели в очереди к врачу
  • Жительнице Брянска в поликлинике «пожелали удачи» в вызове врача
    • Новости регионов
    Смолянка Наталья Картасова заняла первое место в конкурсе среди водителей троллейбусов
    17:36:51 21-09-2017
    Конкурс профессионального мастерства среди водителей троллейбусов проходил в депо МУТТП Смоленска с 19 по 20 сентября, об этом сообщили на предприятии.
    В Смоленске обокрали пожилую пенсионерку
    16:01:29 21-09-2017
    Смоленские полицейские проводят расследование в связи с кражей, совершенной в доме у пожилой пенсионерки, и разыскивают причастную к этому преступлению неизвестную женщину, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
    Смоленский следком завел уголовное дело после падения ворот на 11-летнюю девочку
    15:12:49 21-09-2017
    Инцидент, связанный с падением футбольных ворот, в котором 11-летняя девочка получила травму ноги, не оставили без внимания смоленские следователи, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    В Смоленске иномарка Matiz попала под большегруз
    14:40:45 21-09-2017
    Автомобиль Matiz угодил под фуру на железнодорожном мосту в областном центре 21 сентября, об этом рассказали в сообществе «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    Громовую башню в Смоленске украсили подсветкой
    13:11:16 21-09-2017
    Подсветка из светодиодных ламп появилась на крыше Громовой башни Смоленской крепостной стены, об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил местный фотограф Денис Максимов.
    Инцидент на улице Рыленкова в Смоленске. Неизвестные разбили машины
    12:59:48 21-09-2017
    Неизвестные разбили автомобили на улице Рыленкова в областном центре в ночь на 21 сентября, об этом рассказало сообщество  «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    22 Сентября, 2017
    		 +12 $59€70
    Лента новостей
    Вчера, 23:16
    Пропавшего в Брянске 25-летнего Николая Парасича нашли мертвым
    Вчера, 19:00
    На встрече Пояса Пресвятой Богородицы в Брянске выстроилась огромная очередь (ФОТО)
    Вчера, 18:20
    В Брянске пропал 70-летний Тимофей Козлов
    Вчера, 17:40
    На площади Карла Маркса в Брянске устроили облаву на водителей
    Вчера, 17:38
    В Брянске спасают кошку, месяц просидевшую на крыше двухэтажки
    Вчера, 17:00
    Виткевич требует проверить мэра Брянска на «религиозный экстремизм»
    Вчера, 16:20
    Брянцы опровергают рапорты чиновников об отсутствии очередей в поликлинике
    Вчера, 15:40
    Здание ТРЦ «Родина» в Брянске выставили на торги
    Вчера, 15:00
    На переходе по проспекту Ленина в Брянске водитель Skoda сбил девушку
    Вчера, 14:20
    На Уральской в Брянске заасфальтировали километр грунтовки
    Вчера, 13:40
    В Брянске проверяют водителей маршруток
    Вчера, 13:00
    В Брянске женщина принесла сыну в ИК-1 спиртное под видом компота
    Вчера, 12:31
    В Брянской области из-за ветра объявили оперативное предупреждение
    Вчера, 12:00
    В Брянске в Десне нашли труп женщины
    Вчера, 11:30
    В Брянске неизвестный пассажир автобуса упал на пенсионерку
    Вчера, 11:00
    Под Брянском сожгли более 200 кустов дикой конопли (ФОТО)
    Вчера, 10:30
    В брянском дворе машина провалилась в яму (ФОТО)
    Вчера, 10:00
    Экс-директора аэропорта «Брянск» Рохвадзе выпустили из СИЗО
    Вчера, 09:30
    В День города москвич избил брянца и отобрал у него телефон и деньги
    Вчера, 09:00
    В Брянске в консультации у женщин требуют пеленки и презервативы
    Вчера, 08:30
    Североатлантический альянс потрясен празднованием Дня города в Брянске
    Вчера, 08:00
    Ремонт Московского проспекта в Брянске затянулся на годы
    20-09-2017, 22:39
    В Брянске с 7 сентября ищут 25-летнего Николая Парасича
    20-09-2017, 22:33
    В День города в Брянске пропала 49-летняя Елена Новоселова
    20-09-2017, 20:10
    Хлиманков уговорил банки снизить проценты для Брянска
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 19:14
    Цена — ниже, качество — выше: в Брянской области продолжается масштабный ремонт дорог
    Вчера, 17:00
    В международный день музыки, Брянский городской камерный оркестр порадует восхитительным концертом!
    20-09-2017, 16:27
    Житель Карачевского района получил реальный срок за разбой на мираторговской ферме
    20-09-2017, 16:21
    LADA раскрывает цены
    19-09-2017, 16:30
    Наука без возраста. В Брянске впервые прошёл Всероссийский фестиваль «NAUKA0+»
    Актуальные темы
    Политика О главном
    Брянская чиновница рассказала о совершенствовании совершенствующейся системы
    Общество О главном
    В Брянской области прошли учения с использованием комплекса «Штурм-С»
    Общество О главном
    Брянец вывесил фото голой экс-супруги в соцсетях
    Новости Происшествия
    В Белых Берегах «недочеловек переехал собаку двумя левыми колесами»
    Новости На дорогах
    21 и 22 сентября в Брянске пройдут сплошные проверки
    Новости партнёров
    Опора России
    Президент России Владимир Путин встретился с главой «ОПОРЫ РОССИИ» Александром Калининым

    Президент России Владимир Путин встретился с главой «ОПОРЫ РОССИИ» Александром Калининым

    Как сообщает Пресс-служба Президента России, обсуждались вопросы, связанные с внедрением кассовых аппаратов, позволяющих в режиме реального времени передавать фискальные данные в налоговые органы.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» поздравил брянцев с Днем города

    «Ростелеком» поздравил брянцев с Днем города

    17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
    МРСК новости
    Брянские энергетики МРСК Центра приняли участие в фестивале энергосбережения #ВместеЯрче

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» принял участие в  проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел в День города 17 сентября в Брянске на бульваре им. Ю.А. Гагарина.

    РЖД новости
    Прививочная кампания против гриппа проводится в Брянском регионе Московской железной дороги

    Прививочная кампания против гриппа проводится в Брянском регионе Московской железной дорогиВ этом году профилактические мероприятия против гриппа и ОРВИ в Брянском регионе Московской железной дороги стартовали в начале сентября.

     

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.