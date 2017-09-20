Брянцы опровергают рапорты чиновников об отсутствии очередей в поликлинике
Жители Брянска опровергают доводы чиновников о победе над очередями во 2-й детской поликлинике.
Напомним, как сообщили в региональном правительстве, в поликлинике реализуют проект «Бережливая поликлиника». По данным чиновников, таким образом здесь удалось сократить очереди, на которые регулярно жалуются горожане.
Однако пациенты сообщают, что, несмотря на радужные отчеты, ситуация осталась прежней.
«Все по-прежнему», «Сколько раз по Инету приходили, и все «общая очередь», «Была сегодня, врач одна на три участка... Сын на прошлой неделе ждал два часа, несмотря на электронную запись», – отмечают брянцы в соцсетях.
Новости регионов
22 Сентября, 2017
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