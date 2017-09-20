Виткевич требует проверить мэра Брянска на «религиозный экстремизм»
«Градоначальника Брянска Макарова необходимо проверить на религиозный экстремизм», – заявил блогер Николай Виткевич.
Причиной проверки Виткевич называет перекрытия дорог в Брянске из-за православных мероприятий. Так, 30 августа центр города перекрыли из-за крестного хода в честь Свенской иконы Божией Матери, свидетелем которого стал блогер.
«Глава Брянской городской администрации Александр Макаров, будучи представителем светской власти, с использованием своего служебного положения неоднократно и открыто высказывался о своих религиозных предпочтениях, навязывал их жителям города, неоднократно перекрывая движение в центре города в рабочее время для проведения религиозных православных шествий и демонстрации превосходства представителей этой религии перед представителями всех других религий, а также атеистами», – написал в своем блоге Виткевич.
Он требует «проверить действия по перекрытию дорог в 2016-2017 гг. для крестных ходов и религиозных праздников, что приводило к транспортному коллапсу и пробкам в городе в рабочее время, а также высказывания главы Брянской городской администрации Александра Макарова на наличие в них элементов религиозного экстремизма и разжигания межрелигиозной ненависти».
Напомним, ранее Николай Виткевич и его коллега по программе «Вдребезги» Александр Коломейцев предложили городским властям добровольно уйти в отставку.
Новости регионов
22 Сентября, 2017
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